ИА «Ореанда-Новости» . Шведский суд на очередном заседании отклонил апелляцию Литвы на решение суда Стокгольма по условиям покупки российского газа. Об этом сообщает РИА Новости на основании проспекта к облигациям «Газпрома».

Шведский Верховный суд оставил без изменений решение Стокгольмского арбитража, и данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, что летом прошлого года суд Швеции отклонил иск Литвы с требование отменить решение Стокгольмского суда по спору между Литвой и Россией относительно закупок ценного ресурса. Шведский суд не стал взыскивать с «Газпрома» 1,5 миллиарда евро и не согласился с тем, что цены на российский газ несправедливы. Кроме того, арбитраж обязал представителей Литвы возместить российской компании все юридические издержки.