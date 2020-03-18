ИА «Ореанда-Новости» . Правительство Украины приняло решение о введении специальной пошлины в 65% на российский уголь и электрическую энергию. Как сообщает издание «РИА Новости», дополнительная спецпошлина не будет касаться импорта антрацитового и коксового угля из России.

Украинский кабмин принял соответствующее решение на очередном заседании, которое транслировали телевизионные каналы страны. Инициатором введения новой пошлины стал министр экономразвития Украины Игорь Петрашко. Проект законодательного акта планируют доработать в ближайшие трое суток.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский говорил о необходимости ограничения импорта российского угля и электроэнергии.

Следует отметить, чтоПять лет назад власти Украины закрыли импорт электрической энергии из РФ, но осенью прошлого года Верховная рада решила снова возобновить поставки.