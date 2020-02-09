ИА «Ореанда-Новости». Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по газу и нефти.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой оценил переговоры с Россией по вопросам нефти и газа. Комментарий политика приводит БелТА.

Крутой сообщил, что стороны условились установить стоимость газа в размере 127 долларов за 1 тысячу куб. м. Он отметил, что данная цена является базовой и может быть изменена министрами в ближайшее время.

Кроме того политик рассказал, что нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии начнут приобретать у России нефть по мировым ценам. «И не хуже», - подчеркнул Крутой.

Владимир Путин пообещал поддержать и посодействовать во взаимодействии сторон, добавил вице-премьер.



