По его словам, Приднестровье должно за газ 6 миллиардов долларов. Им сказано, что с этим долгом необходимо разбираться Тирасполю.Игорь Додон заявил, что в большей степени долги предприятия "Молдовагаз" сформированы из-за Приднестровья. Он отметил, что потребители, проживающие на правом берегу Днестра, исправно платят за газ.В настоящее время у "Газпрома" Молдавией покупается газ по договору, подписание которого состоялось еще в 2008 году. Цены на голубое топливо сегодня пока что формируются в зависимости от нефтяных цен на мировых рынках.