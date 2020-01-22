22.01.2020, 13:27
В Молдавии заявили, что не будут оплачивать долг Приднестровья за газ
ИА «Ореанда-Новости». Игорем Додоном, работающим в Молдавии на должности президента республики, заявлено, что Кишинев не собирается оплачивать долг приднестровцев за газ. По его словам, Приднестровье должно за газ 6 миллиардов долларов. Им сказано, что с этим долгом необходимо разбираться Тирасполю.
Игорь Додон заявил, что в большей степени долги предприятия "Молдовагаз" сформированы из-за Приднестровья. Он отметил, что потребители, проживающие на правом берегу Днестра, исправно платят за газ.
Также президент Молдавии сказал, что долги "Молдовагаз" "Газпрому" являются частными отношениями между компаниями.
В настоящее время у "Газпрома" Молдавией покупается газ по договору, подписание которого состоялось еще в 2008 году. Цены на голубое топливо сегодня пока что формируются в зависимости от нефтяных цен на мировых рынках.
Игорь Додон заявил, что в большей степени долги предприятия "Молдовагаз" сформированы из-за Приднестровья. Он отметил, что потребители, проживающие на правом берегу Днестра, исправно платят за газ.
Также президент Молдавии сказал, что долги "Молдовагаз" "Газпрому" являются частными отношениями между компаниями.
В настоящее время у "Газпрома" Молдавией покупается газ по договору, подписание которого состоялось еще в 2008 году. Цены на голубое топливо сегодня пока что формируются в зависимости от нефтяных цен на мировых рынках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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