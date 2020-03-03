ИА «Ореанда-Новости». Российский торгпред оценил доход, который получает Сербия от «Турецкого потока».

Глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов в интервью РИА Новости оценил доход Сербии от «Турецкого потока». По его словам, продолжение газопровода через Сербию принесёт государству 180 миллионов евро в год.

Хрипунов считает, что трубопровод должен улучшить ситуацию с экологией в Сербии, а также помочь с развитием экономики. Благодаря голубому топливу, в Сербии будут построены новые парогазовые станции, городской транспорт будет переведён на газ. Это поможет перевести некоторые сербские предприятия на более экологичное топливо.



Газопровод «Турецкий поток» был открыт в начале этого года.