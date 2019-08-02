ИА «Ореанда-Новости». С начала текущего года добыча нефти и газа в России увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 325,01 млн тонн.

По данным Министерства энергетики, Россия восстановила добычу нефти до уровня, согласованного в ОПЕК +, после падения добычи нефти в начале июля. Добыча черного золота упала почти до трехлетнего минимума - 10,79 миллиона баррелей в сутки. Эксперт Карен Тер-Оганов считает, что российский топливно-энергетический комплекс столкнулся с очень серьезными проблемами, связанными с международной экономической и политической ситуацией, но, тем не менее, эти проблемы были преодолены благодаря поддержке властями топливно-энергетического комплекса

С начала года Роснефть добыла 112,81 млн тонн нефти, ЛУКОЙЛ - 47,85 млн тонн, Газпром - 23,04 млн тонн, Татнефть - 17,43 млн тонн, Новатэк- 4,88 млн тонн,«РуссНефть»- 4,17 млн ​​тонн топлива.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании параметров демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, который предусматривает регулировку параметров демпфера с 1 июля 2019 года и позволяет компенсировать часть стоимости нефти завода, чтобы сдержать повышение цен на нефтепродукты, произведенные ими.