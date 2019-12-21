ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федераций заявили, что американские санкции не смогут помешать «Северному потоку-2».

Член комитета Совета Федераций заявил РИА Новости, что санкции США не остановят «Северный поток-2». Они могут затруднить его реализацию, однако проект на завершающей стадии, чему сложно помешать.

Морозов отметил, что швейцарская компания Allseas, осуществлявшая большую часть работы над проектом, находится в поисках решения этой проблемы. Сенатор подчеркнул, что таким образом американцы объявили войну не только России, но и её союзникам в Европе.

Ранее сообщалось о том, что Минфин США выпустил разъяснение, в котором рассказал, как действуют санкции. Ограничительные меры требуют немедленного прекращения работы над «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».