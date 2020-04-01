ИА «Ореанда-Новости» . Речь идёт о нефтяной американской компании «Whiting Petroleum», сообщает газета «The Wall Street Journal».

Американская компания, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду, 1 апреля, о начале процедуры банкротства. Это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.

«На балансе компании имеется более 585 миллионов долларов, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнёров или сотрудников», - отмечается на сайте компании. Также сообщается, что задолженность «Whiting Petroleum» составляет около 2,2 миллиардов долларов.

Представители компании отметили, что «имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределённости», вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире.