15.09.2019, 15:07
В связи с атакой на саудовские заводы США готовятся выделить стратегические нефтяные резервы
ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства энергетики США сообщило, что ведомство готово выделить стратегические резервы нефти в целях стабилизации рынка после недавнего нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
Указывается, что министр энергетики Рик Перри распорядился начать работу с парижским Международным энергетическим агентством (МЭА) «над доступными вариантами коллективных действий в случае необходимости».Ранее МЭА сообщило, что на основе данных, полученных от представителей Саудовской Аравии и других крупных нефтедобывающих стран, можно сделать вывод о том, что в настоящее время «рынки хорошо снабжены запасами нефти».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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