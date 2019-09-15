ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства энергетики США сообщило, что ведомство готово выделить стратегические резервы нефти в целях стабилизации рынка после недавнего нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Указывается, что министр энергетики Рик Перри распорядился начать работу с парижским Международным энергетическим агентством (МЭА) «над доступными вариантами коллективных действий в случае необходимости».

Ранее МЭА сообщило, что на основе данных, полученных от представителей Саудовской Аравии и других крупных нефтедобывающих стран, можно сделать вывод о том, что в настоящее время «рынки хорошо снабжены запасами нефти».