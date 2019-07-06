ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет разрешить спор о строительстве газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Зеленский высказал мнение, что ни глава Германии, ни глава Франции не способны воздействовать на реализацию данного проекта, поскольку «на них влияет очень сильно локальный бизнес». По его словам, очевидно, что практически все европейские государства уже определились со своими позициями по газопроводу, причём без учёта интересов Украины. Таким образом, заключил Зеленский, президент США – это «единственный человек, который… решит этот вопрос в сторону Украины».