ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно результатам мониторинга, проведённого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на середину октября 2017 года в России в общей сложности насчитывается 3413 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Учитывая тот факт, что в январе нынешнего года этот показатель составлял 3502 автосалона, получается, что за прошедшие 9 месяцев их количество уменьшилось на 89 единиц. При этом было открыто 303 новых автоцентра, а закрыто – 392.

Самую крупную дилерскую сеть традиционно имеет отечественный бренд LADA, которая насчитывает 315 автосалонов. Второе место в общем зачёте и лидерство среди иностранных марок принадлежит корейской KIA, которая в нашей стране представлена 178 дилерами. Замыкает тройку лидеров другой корейский бренд – Hyundai, у которого числится 171 дилер. В ТОП-10 по объёму дилерских сетей также входят: Renault (162 шт.), УАЗ (155 шт.), GM-AVTOVAZ (142 шт.), Nissan (137 шт.), Volkswagen (130 шт.), Lifan (124 шт.) и Skoda (120 шт.). Кроме них, можно еще отметить Ford и Toyota, которые тоже имеют более сотни дилеров (по 108).

Сильнее всего с начала года сократилась дилерская сеть отечественного УАЗа, у которого стало на 25 дилеров меньше. Также заметное количество дилерских центров потерял китайский Lifan (-22). У японской компании Mitsubishi стало на 14 автоцентров меньше, у отечественной марки LADA – на 13, а у GM-AVTOVAZ – на 11. По 8 дилеров «потеряли» Skoda и Renault.