АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Vesta SW и Vesta SW Cross
25.10.2017, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ сегодня начинает продажи нового универсала LADA Vesta SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross. В течение октября-ноября 2017 года в дилерских центрах LADA в городах России будут организованы отдельные презентации автомобилей, которые, для удобства клиентов, пройдут в выходные дни и будут совмещены с тест-драйвами и развлекательной программой, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей. Стоимость LADA Vesta SW стартует от 639 тыс. 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), LADA Vesta SW Cross – от 755 тыс. 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). На модели устанавливаются двигатели 1.6 л (106 л.с.) и 1.8 л (122 л.с.). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия. Уже в базовую комплектацию автомобилей входят кондиционер, трёхуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъёме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.
Как отмечает директор по продажам ГК «Терра Авто» Игорь Бадер, автомобили, которые обладают таким высоким уровнем комфорта как LADA Vesta и при этом могут похвастаться практичностью универсала, пользуются большим спросом, но в ценовом диапазоне до 1 млн рублей их выбор очень невелик. Именно эту нишу и призвана занять новинка.
К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей. Стоимость LADA Vesta SW стартует от 639 тыс. 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), LADA Vesta SW Cross – от 755 тыс. 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). На модели устанавливаются двигатели 1.6 л (106 л.с.) и 1.8 л (122 л.с.). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия. Уже в базовую комплектацию автомобилей входят кондиционер, трёхуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъёме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.
Как отмечает директор по продажам ГК «Терра Авто» Игорь Бадер, автомобили, которые обладают таким высоким уровнем комфорта как LADA Vesta и при этом могут похвастаться практичностью универсала, пользуются большим спросом, но в ценовом диапазоне до 1 млн рублей их выбор очень невелик. Именно эту нишу и призвана занять новинка.
Источник: Автостат