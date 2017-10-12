ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новым импортером LADA на территории Республики Беларусь стала компания «Ардера». Основа стратегии нового импортера – развитие сети фирменных автоцентров LADA. Цель – предложить новый концептуальный формат обслуживания, как в сфере сервиса, так и в продажах LADA. Он должен стать доступным не только для столичных, но и для региональных клиентов марки, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании «Ардера».

Первая крупная партия автомобилей LADA уже ввезена новым импортёром. Первыми в конце октября откроются новые автоцентры LADA в Минске и Гомеле. В следующем году будут открыты ещё шесть новых фирменных автоцентров LADA в областных городах Беларуси.

Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации, за 9 месяцев 2017 года продажи автомобилей LADA на рынке Белоруссии выросли на 45% и составили 2331 единицу. В результате российская марка заняла третье место в рейтинге продаж после Renault и Volkswagen.