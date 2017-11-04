ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весь модельный ряд LADA вошёл в число участников государственной программы льготного лизинга, которая предполагает существенную выгоду (10% от первоначальной стоимости) при покупке нового автомобиля физическими или юридическими лицами. Кроме того, для отдельных категорий лизингополучателей по программам ''Своё дело'', ''Российский Фермер'' действуют дополнительные скидки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства выгода составляет 12,5% от стоимости транспортного средства, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Ранее по госпрограмме льготного лизинга приобретались только коммерческие автомобили LADA, но теперь она распространяется на весь модельный ряд. В частности, при приобретении в лизинг двухтопливной LADA Vesta CNG автомобиль становится доступней на 60990 рублей, и его стартовая цена составляет 548900 рублей (с учётом дополнительной субсидии для автомобилей на газовом топливе в рамках программы Ecogas). LADA Vesta CNG - одна из самых экономичных моделей для частного и коммерческого использования. При работе на природном газе затраты на топливо снижаются в три раза.

По условиям госпрограммы льготного лизинга необходимо, чтобы договор был заключён на срок не менее 1 года и авансовый платёж по нему составил не менее 10% от первоначальной стоимости автомобиля. Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилера. После этого машина приобретается лизинговой компанией и передаётся клиенту в пользование. Ежемесячными платежами клиент выплачивает разницу между ценой приобретения автомобиля и остаточной стоимостью на момент окончания лизингового договора. По окончании срока договора клиент возвращает автомобиль в лизинговую компанию или выкупает по остаточной стоимости, зафиксированной в договоре. Программа действует до 1 декабря 2017 года.