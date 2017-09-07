ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 26211 автомобилей, что на 25,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам восьми месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 192944 машины, что на 15,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером LADA в январе-августе остаётся модель Granta, чья реализация составила 58604 автомобиля (+5%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 47780 реализованных машин, что на 44,6% больше по сравнению с прошлым годом. При этом по темпам роста лидирует LADA XRAY, чьи продажи в августе выросли на 44,6%, а с начала года – на 80,4%.