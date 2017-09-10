"АльфаСтрахование" застраховала автопарк компании "Резерв" на 34,4 млн рублей
ООО "Резерв" занимается оптовой продажей алкогольной продукции.
"Компания "Резерв" не первый раз страхует свой автопарк в "АльфаСтрахование", - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала "АльфаСтрахование". – В этот раз мы защитили 86 транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили. Мы благодарны клиенту за оказанное нам доверие и гарантируем, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств произведём урегулирование убытков в максимально сжатые сроки".
Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2017 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 7,3% (с 5,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб.), сборы по каско упали на 11% (с 1,9 млрд руб. до 1,7 млрд руб.).
Сборы "АльфаСтрахование" по ОСАГО на юге страны выросли за отчётный период на 113,9% (с 201,5 млн руб. до 431,1 млн руб.), по каско – на 59,5% (с 92,9 млн руб. до 148,1 млн руб.). В России сборы по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. "АльфаСтрахование" перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.