ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ростовский филиал "АльфаСтрахование" защитил автопарк компании "Резерв" по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Страховая сумма составила 34,4 млн руб.

ООО "Резерв" занимается оптовой продажей алкогольной продукции.

"Компания "Резерв" не первый раз страхует свой автопарк в "АльфаСтрахование", - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала "АльфаСтрахование". – В этот раз мы защитили 86 транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили. Мы благодарны клиенту за оказанное нам доверие и гарантируем, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств произведём урегулирование убытков в максимально сжатые сроки".

Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2017 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 7,3% (с 5,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб.), сборы по каско упали на 11% (с 1,9 млрд руб. до 1,7 млрд руб.).

Сборы "АльфаСтрахование" по ОСАГО на юге страны выросли за отчётный период на 113,9% (с 201,5 млн руб. до 431,1 млн руб.), по каско – на 59,5% (с 92,9 млн руб. до 148,1 млн руб.). В России сборы по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. "АльфаСтрахование" перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.