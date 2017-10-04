Американский авторынок в сентябре вырос на 6%
04.10.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в сентябре вырос на 6% и составил 1 млн 515 тыс. 759 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительный результат зафиксирован в этом году. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 1,9% до 12 млн 801 тыс. 207 единиц.
Лидерство в сентябре сохраняет General Motors, реализовавший 279230 автомобилей (+11,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 226632 проданных машины (+16,4%). На третьей строчке остается Ford, чьи продажи увеличились на 8,5% до 215366 авто.
Источник: Автостат