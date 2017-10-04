ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в сентябре вырос на 6% и составил 1 млн 515 тыс. 759 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительный результат зафиксирован в этом году. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 1,9% до 12 млн 801 тыс. 207 единиц.