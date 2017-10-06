"Авилон" за 9 месяцев увеличил выручку на 16%
06.10.2017, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Авилон" подвела итоги работы за девять месяцев 2017 года. В отчётный период дилер продал 19377 автомобилей - на 15% или 3 тыс. машин больше, чем в прошлом году. Выручка компании на данный момент составляет 42,3 млрд рублей без НДС, что на 16% или 5 млрд больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба "Авилона".
Председатель правления компании "Авилон" Андрей Павлович заявил, что до конца текущего года положительная тенденция по рынку в целом сохранится, и к концу 2017 года можно будет наблюдать рост на 10% по сравнению с 2016 годом.
Автомобильная группа "Авилон" на сегодняшний день" имеет в своём портфеле 20 автомобильных брендов: Rolls-Royce, Bentley, AstonMartin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, MINI, Audi, Cadillac, Jaguar, LandRover, Chrysler, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai и Fiat. В 2016 году "Авилон" реализовал 23318 автомобилей. Выручка компании составила более 50 млрд рублей. В штате компании состоят 1811 сотрудников.
Председатель правления компании "Авилон" Андрей Павлович заявил, что до конца текущего года положительная тенденция по рынку в целом сохранится, и к концу 2017 года можно будет наблюдать рост на 10% по сравнению с 2016 годом.
Автомобильная группа "Авилон" на сегодняшний день" имеет в своём портфеле 20 автомобильных брендов: Rolls-Royce, Bentley, AstonMartin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, MINI, Audi, Cadillac, Jaguar, LandRover, Chrysler, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai и Fiat. В 2016 году "Авилон" реализовал 23318 автомобилей. Выручка компании составила более 50 млрд рублей. В штате компании состоят 1811 сотрудников.
Источник: Автостат