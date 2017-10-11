ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который в августе стал вторым по величине в Европе, по итогам прошлого месяца опустился на пятую строчку европейского первенства.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 426170 машин (-9,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на первый осенний месяц традиционно приходится наибольший объем месячных продаж, однако в этом году авторынок показал падение за сентябрь впервые за шесть лет. В целом в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд.

Таким образом, на второе место опустилась Германия с показателем 288035 реализованных автомобилей (-3,3%). Третий результат показала Франция – 170652 машины, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идёт Италия, чьи дилеры реализовали 166956 автомобилей (+8,1%). Это лучший показатель с 2009 года.