ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британский авторынок в сентябре упал на 9,3% и составил 426170 машины. На первый осенний месяц традиционно приходится наибольший объём месячных продаж, однако в этом году авторынок показал падение за сентябрь впервые за шесть лет. В целом в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 66 тыс. 411 единиц (-3,9%).