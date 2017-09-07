ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Франции в августе вырос на 9,4% до 107455 машин. По итогам восьми месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 390 тыс. 240 единиц, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.