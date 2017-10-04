Авторынок Франции в сентябре вырос на 1%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Франции в сентябре вырос на 1,1% до 170652 машин. По итогам девяти месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 560 тыс. 885 единиц, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в сентябре остаётся Renault, реализовавшая 36747 машин (-0,1%). Второе место занимает Peugeot с показателем 29149 проданных автомобилей (+4,7%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 15049 машин – на 3,3% больше, чем годом ранее.
Самой популярной иностранной маркой во Франции остаётся Volkswagen, продажи которого составили 10378 автомобиля (-14,8%). Замыкает пятёрку лидеров Dacia, чьи дилеры реализовали 8865 машин (+3,5%).