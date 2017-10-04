ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Франции в сентябре вырос на 1,1% до 170652 машин. По итогам девяти месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 560 тыс. 885 единиц, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.