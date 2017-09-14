ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам августа увеличились на 28,1% и составили 4560 единиц. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", казахстанский рынок продолжает непрерывный рост на протяжении четырёх месяцев, а итоги августа стали лучшими с начала года. И хотя августовский результат ещё далек от показателей 2015 года, к верхней планке продаж прошлого года казахстанский авторитейл уже вернулся.



За восемь месяцев 2017 года жители республики приобрели 27451 легковых и лёгких коммерческих автомобилей – на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считают в "КазАвтоПроме", эти цифры могли быть ещё выше, но дилеры наиболее востребованных марок не были готовы к текущим темпам восстановления рыночной активности – сегодня ощущается нехватка на складах многих популярных моделей. Наращивание поставок позволит реализовать потенциал растущего спроса в оставшиеся месяцы года.