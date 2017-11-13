ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам октября увеличились на 24,7% и составили 4780 единиц. За десять месяцев 2017 года жители республики приобрели 36961 легковых и лёгких коммерческих автомобилей – на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как прогнозируют в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», при сохранении текущей инерции роста продажи по итогам года преодолеют рубеж в 46 тысяч автомобилей.