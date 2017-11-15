ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который в октябре сохранил высокие темпы роста, тем не менее остался на пятой строчке европейского первенства.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в октябре вновь стала Германия, где было продано 272855 машин (+3,9%). На второе место поднялась Франция с показателем 176496 реализованных автомобилей (+13,7%). Третий результат показала Великобритания – 158192 машины, что на 12,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее идёт Италия, чьи дилеры реализовали 157900 автомобилей (+7,1%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остаётся на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 136 тыс. единиц (без учёта LCV).