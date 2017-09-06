ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в августе сократился на 2,1% и составил 1 млн 457 тыс. 030 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд.



Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,03 млн машин, что стало худшим показателем с февраля 2014 года. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 2,8% до 11 млн 285 тыс. 648 единиц.