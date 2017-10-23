ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам сентября 2017 года составил 7,9 тыс. единиц, что на 37% выше результата годичной давности. При этом с начала года в соседней стране было продано 56,2 тыс. машин – на 30% больше, чем в январе – сентябре 2016 года.

Лидером украинского рынка в первый месяц осени стала японская Toyota, которая за отчётный период реализовала 1123 автомобиля – на 35% больше, чем годом ранее. Второе место – у французского Renault, продемонстрировавшего рост на 29% до 824 машин. На третьей строчке располагается немецкий Volkswagen с показателем 733 экземпляра, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Далее следует чешская Skoda, которую выбрали 590 покупателей (+83%). Замыкает пятёрку лидеров японский Nissan (502 шт.; +71%).