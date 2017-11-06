ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегменты SUV и B занимают одинаковую долю на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате оценки продаж новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2017 года.

За этот период в стране было реализовано 427,5 тыс. внедорожников и кроссоверов (SUV), что соответствует доле рынка в 40,8%. При этом ровно столько же было продано и автомобилей В-класса. Таким образом, оба сегмента занимают одинаковую долю на российском рынке.