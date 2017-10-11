ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры BMW начали продажи нового BMW 5 серии локального производства, который получил расширенный набор оборудования. Премиальный бизнес-седан предлагается в версиях 520d, 530d и 530i в девяти различных комплектациях как с задним, так и с полным приводом. Диапазон цен на локальные версии BMW 5 серии составляет от 2 млн 810 тысяч до 4 млн 060 тыс. рублей.

Самый доступный пакет Business, предлагающийся для BMW 5 серии в сочетании с эффективным 2,0-литровым дизельным двигателем и полным приводом или 2,0-литровым бензиновым двигателем с классическим задним приводом, уже оснащен обивкой сидений Leatherette, светодиодными фарами и противотуманными фарами, подогревом руля и сидений, двухзонным расширенным климат-контролем, 17” легкосплавными дисками и автоматическим приводом крышки багажника.

Модификация BMW 520d xDrive Exclusive получила детали экстерьера Luxury Line, ассистент парковки и аудиосистему Hi-Fi с 12 динамиками. Интерьер автомобиля отличается отделкой из кожи Dakota и украшен декоративными планками из дерева Fineline Cove. Со стороны автомобиль можно узнать по характерным элементам внешней отделки Chrome Line и 18” легкосплавным дискам W-spoke 632.

Роскошную комплектацию Luxury можно заказать только в сочетании с мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, интеллектуальным полным приводом BMW xDrive и спортивной автоматической трансмиссией.