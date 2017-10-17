ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW Group Россия представила эксклюзивный BMW 7 серии Individual в особом исполнении edition Black Ice, созданный совместно с ателье BMW Individual специально для российских клиентов. Автомобили, выпускаемые ограниченными сериями и только на заказ, доступны для бронирования во всех дилерских центрах BMW c октября 2017 года, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Специальная версия BMW 7 серии Individual edition Black Ice отличается особым окрасом «Морозный Черный» металлик, недоступным для стандартных версий BMW 7 серии. Необычный эффект темной литой поверхности, мерцающей при попадании на неё света, достигается благодаря уникальной технологии окрашивания кузова. Базовый слой краски типа «металлик» покрывается особым матовым лаком, образуя переливы света и тени. Все без исключения BMW 7 серии Individual edition Black Ice оснащаются аэродинамическим пакетом M Sport. Характерная двойная решётка радиатора, ручки дверей и планка на крышке багажника выполнены в цвете «Глянцевый чёрный». Завершают образ модели кованые 20-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual V-spoke 649 I с разноразмерными шинами, обычно недоступные с пакетом M Sport.

Эксклюзивный интерьер новинки также выдержан в тёмных тонах и отмечен логотипом edition Black Ice, выгравированным на лакированной передней панели.