ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW к 2025 году выпустит 25 новых «зелёных» моделей, 12 из которых будет иметь полностью электрические силовые установки.

«Доля электрифицированных автомобилей будет постепенно увеличиваться среди всех наших модельных линеек и брендов. И я могу подтвердить, что такие машины появятся у спортивного подразделения BMW M, а также у марки Rolls-Royce», – отметил генеральный директор BMW Харальд Крюгер.

На данный момент компания BMW инвестирует дополнительные средства в модернизацию своих предприятий, которые к 2020 году должны начать выпускать автомобили с любыми типами силовых агрегатов, включая гибридные и полностью электрические.

На открывающемся автосалоне во Франкфурте BMW представит прототип электрокара i5, который займёт в «зелёном» i-семействе компании место между моделями i3 и i8.