ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сервис поиска попутчиков BeepCar первым среди райдшеринг-сервисов в России объявил о запуске новой функции, повышающей уровень безопасности пользователей. К подтверждению личности по мобильному телефону, адресу электронной почты и аккаунтам соцсетей добавляется верификация по паспорту РФ.

Согласно исследованию, проведённому BeepCar, для россиян, которые сомневаются, стоит ли пользоваться райдшерингом, основным барьером является недоверие к незнакомому человеку в качестве водителя или пассажира. Поэтому функции, подтверждающие надёжность пользователей (верификация аккаунтов по номеру телефона, почте, привязка к социальным сетям) входят в обязательный пакет райдшеринг-сервиса. Чем больше пользователь рассказывает о себе, тем сильнее доверие к нему и желание выбрать его в попутчики. Также важную роль играет система отзывов от других пользователей.

Подтверждение личности пользователя по паспорту РФ — новая технология обеспечения безопасности, которая запущена в BeepCar. Техническим партнёром сервиса стала компания Sum&Substance. Она базируется в «Сколково» и специализируется на инновационных технологиях моментального подтверждения данных. Компания сертифицирована Роскомнадзором и внесена в официальный реестр операторов персональных данных. Информация, которую отправляют пользователи, передаётся по безопасным каналам связи. Проверка регулируется законом «О персональных данных» 152 ФЗ.

«Мы уверены, что проверка паспортов повысит уровень доверия между водителями и пассажирами. Если человек не боится подтвердить личность по паспорту, доверие к такому пользователю увеличивается. Мы хотим, чтобы пользователи BeepCar чувствовали, что путешествовать с попутчиками безопасно, и что наши пользователи открыты»,— прокомментировала вице-президент Mail.Ru Group, CEO BeepCar Анна Артамонова.