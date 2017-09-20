Четыре модели "КАМАЗа" вошли в пятёрку самых популярных в России грузовиков по итогам августа 2017 года.
20.09.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитического агентства «Автостат», четыре модели автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) вошли в пятёрку самых популярных в России грузовиков по итогам августа 2017 года. Компания остаётся лидером российского рынка новых грузовых автомобилей.
В последний летний месяц текущего года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7,8 тыс. единиц – на 65,3% больше, чем годом ранее. Всего по итогам восьми месяцев 2017 года российский рынок новых грузовых автомобилей вырос почти до 46 тыс. штук – на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.
В августе 2017 года в России реализовано 2,6 тыс. автомобилей КАМАЗ, что на 49,5% выше значений аналогичного периода прошлого года - эти показатели подтверждают лидирующие позиции компании на российском рынке новых грузовиков. На втором месте располагается другой отечественный бренд - GAZ, показатель которого составил 691 автомобиль (+1,8%). Замыкает первую тройку немецкий MAN (610 шт.), продажи которого выросли в 3,7 раза. В пятёрку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz (561 шт.; +162,1%) и шведская Scania (527 шт.; +180,3%).
В последний летний месяц текущего года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7,8 тыс. единиц – на 65,3% больше, чем годом ранее. Всего по итогам восьми месяцев 2017 года российский рынок новых грузовых автомобилей вырос почти до 46 тыс. штук – на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.
В августе 2017 года в России реализовано 2,6 тыс. автомобилей КАМАЗ, что на 49,5% выше значений аналогичного периода прошлого года - эти показатели подтверждают лидирующие позиции компании на российском рынке новых грузовиков. На втором месте располагается другой отечественный бренд - GAZ, показатель которого составил 691 автомобиль (+1,8%). Замыкает первую тройку немецкий MAN (610 шт.), продажи которого выросли в 3,7 раза. В пятёрку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz (561 шт.; +162,1%) и шведская Scania (527 шт.; +180,3%).
Источник: КАМАЗ