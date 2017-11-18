ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в октябре реализовали 1792 автомобиля – на 50% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи Datsun составили 19358 машин, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,2% годом ранее.