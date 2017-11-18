Datsun в прошлом месяце увеличил продажи в России на 50%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в октябре реализовали 1792 автомобиля – на 50% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи Datsun составили 19358 машин, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,2% годом ранее.
Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в октябре выросли на 79% и составили 1510 машин. Хэтчбек Datsun mi-DO разошёлся в количестве 282 экземпляров (-19%).
В октябре российские дилеры Datsun начали приём заказов на новую версию седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO с более мощным 16-клапанным двигателем объёмом 1,6 л.