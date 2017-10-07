Дилеры рассказали о конкурентах нового универсала LADA Vesta
07.10.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На российский рынок выходят новый универсал LADA Vesta SW и его внедорожная версия Vesta SW Cross, которые появятся в продаже до конца этого месяца. Напомним, стоимость обычного Vesta SW составляет от 639 тыс. 900 до 755 тыс. 900 рублей. Приподнятый универсал стоит от 755 тыс. 900 до 847 тыс. 900 рублей.
Как говорит директор по продажам ГК "Терра Авто" Игорь Бадер, автомобили, которые обладают таким высоким уровнем комфорта как LADA Vesta и при этом могут похвастаться практичностью универсала, пользуются большим спросом, но в ценовом диапазоне до 1 млн рублей их выбор очень невелик. Именно эту нишу и призвана занять новинка.
"Сама по себе ниша, в данный момент занимаемая LADA Vesta SW, пока никем не оспаривается. Ближайшими конкурентами новинки являются KIA cee’d_SW и Ford Focus в кузове универсал, но между этими моделями наблюдается очень большой разрыв в цене, даже при схожих комплектациях. Возможна небольшая конкуренция внутри бренда LADA между Largus Cross и Vesta SW Cross, но в целом, целевая аудитория у этих машин разная. Что касается Vesta SW Cross, то конкурентов у неё, безусловно, больше – можно сказать, что к ним относится весь сегмент малых городских кроссоверов. Однако большинство из них проигрывают Весте в практичности и в объёме багажника", – комментирует Игорь Бадер.
На сегодняшний день самым продаваемым универсалом на российском рынке является LADA Largus, чья доля составляет половину этого сегмента. Вторая по популярности модель с этим типом кузова – LADA Kalina, на которую приходится четверть всех продаваемых в России универсалов.
По мнению директора по маркетингу Группы "Лада-Центр" Сергея Новосельского,
конкуренции между LADA Vesta SW и Ларгусом с Калиной не возникнет, поскольку это принципиально разные модели, и отбирать аудиторию друг у друга они не будут. "Kalina – модель, уходящая с рынка, и в модельном миксе она занимает не более 5%. Отбирать у неё особо нечего, тем более, что ценовые категории у Kalina и Vesta SW – разные. С Largus ситуация иная, так как обе модели востребованы и играют в одном ценовом диапазоне. Но здесь мы видим абсолютно разный ценностный подход к автомобилям. Если в Largus на первом месте – практичность, то в случае с Vesta SW приоритетом является имиджевая составляющая. Это красивый автомобиль, который в первую очередь вызывает эмоции, а уже потом заставляет задуматься о своих полезных качествах", – рассуждает Сергей Новосельский.
Выход универсала LADA Vesta благотворно повлияет на объём продаж как Largus, так и Kalina – целевая аудитория у этих автомобилей разная, так что о прямой конкуренции говорить не приходится, а интерес к марке в целом возрастёт, резюмирует Игорь Бадер.
Как говорит директор по продажам ГК "Терра Авто" Игорь Бадер, автомобили, которые обладают таким высоким уровнем комфорта как LADA Vesta и при этом могут похвастаться практичностью универсала, пользуются большим спросом, но в ценовом диапазоне до 1 млн рублей их выбор очень невелик. Именно эту нишу и призвана занять новинка.
"Сама по себе ниша, в данный момент занимаемая LADA Vesta SW, пока никем не оспаривается. Ближайшими конкурентами новинки являются KIA cee’d_SW и Ford Focus в кузове универсал, но между этими моделями наблюдается очень большой разрыв в цене, даже при схожих комплектациях. Возможна небольшая конкуренция внутри бренда LADA между Largus Cross и Vesta SW Cross, но в целом, целевая аудитория у этих машин разная. Что касается Vesta SW Cross, то конкурентов у неё, безусловно, больше – можно сказать, что к ним относится весь сегмент малых городских кроссоверов. Однако большинство из них проигрывают Весте в практичности и в объёме багажника", – комментирует Игорь Бадер.
На сегодняшний день самым продаваемым универсалом на российском рынке является LADA Largus, чья доля составляет половину этого сегмента. Вторая по популярности модель с этим типом кузова – LADA Kalina, на которую приходится четверть всех продаваемых в России универсалов.
По мнению директора по маркетингу Группы "Лада-Центр" Сергея Новосельского,
конкуренции между LADA Vesta SW и Ларгусом с Калиной не возникнет, поскольку это принципиально разные модели, и отбирать аудиторию друг у друга они не будут. "Kalina – модель, уходящая с рынка, и в модельном миксе она занимает не более 5%. Отбирать у неё особо нечего, тем более, что ценовые категории у Kalina и Vesta SW – разные. С Largus ситуация иная, так как обе модели востребованы и играют в одном ценовом диапазоне. Но здесь мы видим абсолютно разный ценностный подход к автомобилям. Если в Largus на первом месте – практичность, то в случае с Vesta SW приоритетом является имиджевая составляющая. Это красивый автомобиль, который в первую очередь вызывает эмоции, а уже потом заставляет задуматься о своих полезных качествах", – рассуждает Сергей Новосельский.
Выход универсала LADA Vesta благотворно повлияет на объём продаж как Largus, так и Kalina – целевая аудитория у этих автомобилей разная, так что о прямой конкуренции говорить не приходится, а интерес к марке в целом возрастёт, резюмирует Игорь Бадер.
Источник: Автостат