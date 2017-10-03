Для нового Volvo ХС40 будут доступны электрическая версия и владение через смартфон
03.10.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый компактный кроссовер Volvo ХС40 был представлен в Милане 21 сентября 2017 года. На первоначальном этапе он будет предложен с бензиновым или дизельным двигателем, а уже в 2019 году на рынок выйдет полностью электрическая версия модели.
Генеральный директор Volvo Cars Лекс Керссемэкерс сообщил журналистам, что такой автомобиль сможет проехать минимум 320 км (200 миль) на одной зарядке, а его стартовая цена будет варьироваться от 35 000 до 40 000 USD. Таким образом, Volvo XC40 может составить прямую конкуренцию таким электрокарам, как Chevrolet Bolt, Nissan Leaf (в дорогих версиях), Tesla Model 3 и BMW i3.
Вместе с XC40 компания Volvo также представила систему упрощенного владения автомобилем – абонентский сервис Care by Volvo. Благодаря этой системе будущий владелец машины сможет избежать рутинной процедуры покупки в дилерском центре, торга с менеджером, оформления кредита или страховки. Все это можно будет сделать через специальное приложение для смартфонов, а затем лишь ежемесячно выплачивать фиксированную абонентскую плату.
Генеральный директор Volvo Cars Лекс Керссемэкерс сообщил журналистам, что такой автомобиль сможет проехать минимум 320 км (200 миль) на одной зарядке, а его стартовая цена будет варьироваться от 35 000 до 40 000 USD. Таким образом, Volvo XC40 может составить прямую конкуренцию таким электрокарам, как Chevrolet Bolt, Nissan Leaf (в дорогих версиях), Tesla Model 3 и BMW i3.
Вместе с XC40 компания Volvo также представила систему упрощенного владения автомобилем – абонентский сервис Care by Volvo. Благодаря этой системе будущий владелец машины сможет избежать рутинной процедуры покупки в дилерском центре, торга с менеджером, оформления кредита или страховки. Все это можно будет сделать через специальное приложение для смартфонов, а затем лишь ежемесячно выплачивать фиксированную абонентскую плату.
Источник: Автостат