ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Иномарки продолжают занимать 60% от общего количества легковых автомобилей в нашей стране. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования российского автопарка по состоянию на 1 июля 2017 года.

При этом если проводить региональную разбивку парка, то в 29 субъектах РФ доля иностранных легковых автомобилей оказывается выше общероссийского показателя. Особенно характерно это для регионов Дальнего Востока, к примеру, в Приморье, на Сахалине и в Хабаровском крае, где доля иномарок в местном парке превышает 90%. Но выше всего этот показатель в Калининградской области – 95,5%.

Соответственно в большинстве субъектов РФ доля иномарок ниже, чем в среднем по стране. Причём худшие результаты в этом плане имеют регионы Северного Кавказа – не более 35%. А в Дагестане и вовсе зафиксирована наименьшая доля иномарок в стране, которая составляет всего лишь 23,4%.