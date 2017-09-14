Елабужский завод Ford Sollers с декабря введёт вторую смену
14.09.2017, 12:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers с декабря введёт вторую смену на своём заводе в Елабуге, где производятся кроссовер Kuga и линейка коммерческих автомобилей Transit. Для этого штат предприятия будет увеличен на 700-800 человек, сообщил представитель автоконцерна.
«Спрос на автомобили, производимые в Елабуге, в 2017 году вырос на 53%, поэтому есть необходимость введения второй смены, чтобы удовлетворить растущий спрос в этом и в 2018 году», – рассказал представитель Ford Sollers. По его словам, введение второй смены позволяет увеличить текущий объём выпуска вдвое.
Общая численность сотрудников Ford Sollers на предприятиях в Татарстане увеличится на 30%, примерно до 3 тыс. человек, в целом по предприятию – на 22% до 4,3-4,4 тыс. человек. Сейчас на трёх заводах в Татарстане работают более 2,2 тыс. человек, еще 1,4 тыс. – во Всеволожске.
Вторая смена на площадках Ford Sollers в Татарстане работала до 2013 года, но из-за снижения спроса на автомобили была ликвидирована. С начала кризиса в 2014 году компания была вынуждена сократить численность персонала с 5 тыс. до 3,6 тыс. человек, основные сокращения пришлись на петербургскую площадку во Всеволожске, где выпускаются модель Focus и седан Mondeo.
Как сообщалось ранее, Ford Sollers увеличил план производства на заводе во Всеволожске в 2017 году. Новый план предполагает рост на 25-30% вместо прошлых 10%. Но набирать сотрудников на петербургскую площадку пока не планируется, уточнил представитель компании.
«Спрос на автомобили, производимые в Елабуге, в 2017 году вырос на 53%, поэтому есть необходимость введения второй смены, чтобы удовлетворить растущий спрос в этом и в 2018 году», – рассказал представитель Ford Sollers. По его словам, введение второй смены позволяет увеличить текущий объём выпуска вдвое.
Общая численность сотрудников Ford Sollers на предприятиях в Татарстане увеличится на 30%, примерно до 3 тыс. человек, в целом по предприятию – на 22% до 4,3-4,4 тыс. человек. Сейчас на трёх заводах в Татарстане работают более 2,2 тыс. человек, еще 1,4 тыс. – во Всеволожске.
Вторая смена на площадках Ford Sollers в Татарстане работала до 2013 года, но из-за снижения спроса на автомобили была ликвидирована. С начала кризиса в 2014 году компания была вынуждена сократить численность персонала с 5 тыс. до 3,6 тыс. человек, основные сокращения пришлись на петербургскую площадку во Всеволожске, где выпускаются модель Focus и седан Mondeo.
Как сообщалось ранее, Ford Sollers увеличил план производства на заводе во Всеволожске в 2017 году. Новый план предполагает рост на 25-30% вместо прошлых 10%. Но набирать сотрудников на петербургскую площадку пока не планируется, уточнил представитель компании.
Источник: Автостат