ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ЭфСиЭй Рус" 10 ноября объявила об отзыве автомобилей FIAT Freemont и Dodge Journey. Отзыву подлежат 616 автомобилей FIAT Freemont, реализованных с июня 2013 года по март 2015-го. Причиной отзыва транспортных средств является возможный дефект, возникший в процессе монтажа, в связи с которым кабельная проводка рулевого колеса может быть защемлена между задней пластмассовой накладкой руля и краем опоры устройства звукового сигнала, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях FIAT Freemont будет произведена проверка целостности кабельной проводки и при необходимости выполнен ремонт и/или замена.

Также отзыву подлежат 349 автомобилей Dodge Journey, реализованных с октября 2010 года по июль 2014-го. Причиной отзыва является вероятность того, что проводной жгут рулевого колеса может быть зажат между пластиковым выступом на задней накладке рулевого колеса и кромкой пластины кнопки клаксона. Кромка этой пластины может повредить изоляцию провода, что приведёт к короткому замыканию, которое может спровоцировать случайное срабатывание фронтальной подушки безопасности водителя.



На автомобилях Dodge Journey будет произведена проверка и при необходимости замена проводного жгута рулевого колеса, а также выполнена установка защитной изоляции на проводной жгут для предотвращения повреждения изоляции проводов.