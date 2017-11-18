ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers в ближайшее время удвоит число сервисных партнёров Ford Quick Lane. Сейчас в России работает 11 станций Ford Quick Lane, и до конца года их количество вырастет до 22 станций обслуживания.

Ford Quick Lane – авторизованные сервисы Ford Sollers, которые обеспечивают негарантийное обслуживание автомобилей Ford, в первую очередь, старше трёх лет, с соблюдением всех требований и корпоративных стандартов качества компании Ford. Сервисы Ford Quick Lane также осуществляют продажу оригинальных запчастей и аксессуаров Ford. Сейчас такие сервисы работают в 11 городах России, в стадии открытия центры Ford Quick Lane в трёх городах Московской области – Воскресенске, Захарово и Раменском, а также в Абакане, Березниках, Калининграде, Коврове, Новом Уренгое, Орске, Стерлитамаке и Томске.

«Непрерывно развивающаяся сеть сервисных центров Ford Quick Lane предоставляет качественный и удобный сервис клиентам Ford в регионах. Благодаря авторизованным сервисам, владельцы постгарантийных автомобилей могут получать обслуживание того качества и уровня, которое они ожидают от официального дилера Ford», – отмечает директор по послепродажному обслуживанию Ford Sollers Тимофей Яновский.

Сервисные центры FordQuickLane впервые появились в США в 1997 году, предложив владельцам Ford новый формат обслуживания – быстрый ремонт и техобслуживание без предварительной записи. В настоящее время станции FordQuickLane работают по всему миру: например, в Испании число таких сервисов равно числу официальных дилеров. Большинство сервисов Ford Quick Lane открыты по инициативе официальных дилеров, которые рекомендовали на эту роль своих партнеров. При этом весь персонал официальных партнеров Ford Quick Lane проходит необходимое обучение, чтобы осуществлять качественное техническое обслуживание, а также предоставлять консультацию и рекомендации, касающиеся автомобилей клиентов. Сервисный центр, претендующий на партнёрство с Ford, должен быть хорошо оснащён, удобно расположен, обеспечивать стабильно высокий уровень обслуживания.