ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Geely в ноябре начнут продажи новой модели Atlas, которая станет единственным в России кроссовером китайского производства с полным приводом. Сборка полного цикла Geely Atlas для российского рынка будет налажена на новом заводе «Белджи», что расположен недалеко от города Борисов в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба «Джили-Моторс».

Как сообщалось ранее, Geely Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.