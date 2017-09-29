ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» представила автомобили линейки Next на ежегодной международной торговой ярмарке Expocruz 2017 в Боливии. Впервые в стране «Группа ГАЗ» продемонстрировала микроавтобус «ГАЗель Next», cреднетоннажный грузовик «ГАЗон Next», самосвал «Урал Next», автобус «Вектор Next», а также уже доступный на боливийском рынке бортовой автомобиль «ГАЗель Next». Официальный дистрибьютор автомобилей «Группы ГАЗ» в Боливии – Bolivian Auto Motors, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».