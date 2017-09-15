Haval укрепляет позиции на российском рынке

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Haval в августе реализовали 160 автомобилей, с начала года было продано 1169 кроссоверов и внедорожников марки.



Безусловным бестселлером Haval в России остаётся среднеразмерный кроссовер Haval H6. На российском рынке доступны версии H6 с 1,5-литровым бензиновым (150 л.с./210 Нм) или 2-литровым дизельным (150 л.с./310 Нм) двигателем. На выбор также предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter