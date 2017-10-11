ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2017 года снизился на 8,5% до 156,8 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млн 003,1 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 147,8 тыс. машин на 3 млн 933,4 млн долларов, из стран СНГ – 9 тыс. автомобилей на 69,7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-августе вырос на 45,7% до 16,9 тыс.машин общей стоимостью 1 млрд 212,2 млн долларов. Из них 14,1 тыс. грузовиков на 637,7 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 2,9 тыс. машин на 574,5 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев 2017 года увеличился на 32,5% и составил 57,1 тыс. единиц на общую сумму 919,8 млн долларов.