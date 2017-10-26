ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В октябре было отмечено снижение цен на ряд комплектаций кроссовера Infiniti QX70, кроме стартовой Premium, стоимость которой, наоборот, чуть выросла (+0,4% до 2 710 000 рублей). При этом в максимальной комплектации Hi-Tech + Black Quartz цена автомобиля стала меньше на 2,2%, что в рублёвом выражении составляет 74 тысячи. Таким образом, в самом богатом оснащении эта модель теперь стоит 3 356 000 рублей.

Что касается кроссовера QX80, то его цена уменьшилась ещё сильнее. К примеру, в базовой комплектации ("8-местный") автомобиль стал дешевле на 6,1%. Теперь его можно приобрести за 4 130 000 рублей, что на 270 тысяч меньше, чем в сентябре. При этом в других комплектациях снижение цен в процентном выражении не такое существенное, а в самой богатой из них ("7-местный Hi-Tech") кроссовер даже немного подорожал (+0,6% до 4 576 000 рублей).