ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Infiniti объявила о запуске онлайн одобрения кредита по программе Infiniti Finance на автомобили с пробегом Infiniti Privileged.

Нужно просто выбрать понравившийся автомобиль с пробегом на сайте в разделе Infiniti Privileged и заполнить специальную форму. Решение по кредиту придёт по СМС, сообщает пресс-служба Infiniti.

Наряду с новым сервисом для приобретения автомобиля Infiniti Privileged, с 3 ноября действует специальная программа – кредит 8,9% годовых.