Испанский авторынок в августе вырос на 13%
13.09.2017, 10:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанский авторынок в августе вырос на 13% и составил 72410 машин. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 6,9% и составили 849851 единицу.
Самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стал Volkswagen, реализовавший 5251 автомобиль (+7,1%). На втором месте идет Renault, которая увеличила продажи на 16,5% до 5137 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 4994 машины (+20,2%).
Источник: Автостат