ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ с января по октябрь 2017 года реализовал 28791 единиц автотехники, из них 25332 автомобиля было продано на российском рынке (+22%). Всего до конца текущего года компания планирует реализовать свыше 38 тысяч автомобилей, включая поставки на экспорт, что также выше запланированных на год показателей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Согласно предварительным неаудированным операционным результатам за десять месяцев 2017 года, выручка предприятия по МСФО с начала года достигла 117,9 млрд рублей (+26%), чистая прибыль превысила 3,5 млрд. рублей (в прошлом году был убыток в 860 млн. руб.). Инвестиции в производство составили более 11,2 млрд рублей (+59%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре КАМАЗ увеличил производство на 9%, выпустив 4418 машкомплектов. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло грузовых автомобилей единиц, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.