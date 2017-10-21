ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выход внедорожной версии KIA Picanto X-Line на российский рынок планируется в первом полугодии 2018 года. Напомним, премьера Picanto X-Line, получившего увеличенный дорожный просвет и дизайн в стилистике кроссовера, состоялась на Франкфуртском автосалоне 2017 в сентябре.

Новая версия KIA Picanto X-Line отличается оригинальным дизайном, перекликающимся с обликом кроссоверов и внедорожников марки KIA, в частности – Sportage и Sorento. Фирменная решётка радиатора KIA «Улыбка тигра» сочетается с более рельефными, выполненными в стилистике кроссоверов, бамперами, в нижней части которых спереди и сзади установлены защитные накладки «под металл». Чёрные накладки на колёсные арки и пороги подчеркивают увеличенный дорожный просвет. Особенностью версии X-Line являются акценты цвета «лайм» в экстерьере и интерьере: такие контрастные цветовые решения примерены на решётке радиатора, в обрамлении противотуманных фар, на заднем бампере, а также в прострочке кожаных элементов отделки салона и в отделке дверных панелей. Увеличенный дорожный просвет KIA Picanto X-Line (156 мм, что на 15 мм выше, чем у базовой европейской версии Picanto) обеспечивает более высокую посадку водителя относительно дороги и лучшую обзорность.

В Европе новая версия будет предлагаться с бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом 1,0 T-GDI. Самый мощный двигатель в линейке модели развивает 100 л.с. при 4500 об/мин, а крутящий момент 172 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Picanto X-Line разгоняется до 100 км/ч за 10,1 с. Расход топлива с новым двигателем составляет 4,5 л/100 км (при замерах в комбинированном цикле NEDC), а выбросы CO2 – 104 г/км. Также новый двигатель 1,0 T-GDI теперь будет предлагаться и для версии со спортивным дизайн-пакетом Picanto GT-Line.

Picanto X-Line оснащается большинством опций, которые предлагаются и для всей линейки модели.