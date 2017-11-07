ОРЕАНДА-НОВОСТИ. KIA Rio в октябре остаётся самой продаваемой моделью в России, удерживая этот титул и по итогам десяти месяцев 2017 года. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за октябрь, опубликованные автопроизводителями.

Так, самой продаваемой моделью в России по итогам октября остаётся KIA Rio с показателем 8779 автомобилей (-2%). Напомним, с 1 августа на российском рынке стартовали продажи нового поколения KIA Rio, что, как считают в корейской компании, призвано ещё больше усилить позиции модели. В ноябре семейство Rio пополнится кросс-хэтчбеком Rio X-Line.

На втором месте идёт LADA Granta, чьи продажи увеличились на 20% до 8208 машин. Третий результат показал седан LADA Vesta – 6629 реализованных автомобилей (+31%). На четвёртое место в рейтинге российских бестселлеров вышел кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6460 экземпляров (+16%). Замыкает пятёрку лидеров седан Hyundai Solaris – на нём остановили свой выбор 5510 потребителей (-26%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 28638 автомобилей LADA.